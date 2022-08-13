«Немного жаль тупых орков». Весь руководящий состав РФ переместился за Днепр — Ким

13 августа, 21:37
Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA via Reuters Connect)

Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA via Reuters Connect)

Весь руководящий состав оккупантов в Николаевской области перемещается за Днепр, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В субботу утром, 13 августа, он опубликовал видео с генералом Дмитрием Марченко. Ким сказал, что не может раскрывать деталей, однако пообещал, что даст комментарии позже.

Видео дня

Уже вечером того же дня, около 16:40 Ким сообщил, что оккупанты кинули своих же на Днепре, а весь руководящий состав переместился за Днепр.

«Не очень, но немного жалко тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр», — заявил он.

11 августа Ким сообщил, что на оккупированных территориях Николаевской области остаются 1100 детей. Россияне не дают их увезти в безопасное место.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Николаевская область Дмитрий Марченко Война России против Украины Виталий Ким

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