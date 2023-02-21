95% украинцев верят в победу Украины над РФ, с начала большой войны чувство гордости за страну возросло вдвое — опрос

21 февраля, 10:58
Поделиться:
Более 60% украинцев считают, что для победы в войне с РФ необходимо не менее полугода (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Более 60% украинцев считают, что для победы в войне с РФ необходимо не менее полугода (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

95% украинцев верят в победу Украины в войне с Россией почти через год после полномасштабного вторжения.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Социологи отмечают, что шок, растерянность и неопределенность людей год назад сменилось стойкой верой в победу над агрессором. Незадолго до начала большой войны этот показатель составлял 56%.

Видео дня

Вместе с тем, 63% опрошенных считают, что для победы над РФ нужно не менее полугода или же больше времени.

Сейчас главная эмоция, которую испытывают респонденты, думая об Украине — это гордость.

В результате полномасштабного вторжения и героического сопротивления украинского народа этот показатель вырос более чем вдвое — с 34 до 75%.

Читайте также:
Сроки и сценарии финала войны. О чем говорили и спорили влиятельные и знаменитые на Мюнхенской конференции безопасности — репортаж NV

Опрос проводился в три этапа в первой декаде февраля — методом телефонного интервью, с помощью мобильных телефонов на платформе Rating Online и в фокус-группах. Суммарно было опрошено 1626 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Великобритании, сообщил, что уверен в поражении России в войне.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

https://www.youtube.com/watch?v=Cb1U5opka9o

Глава ГУР МО Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что считает настоящей победой Украины «распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики».


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Опрос Война России против Украины победа Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X