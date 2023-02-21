95% украинцев верят в победу Украины над РФ, с начала большой войны чувство гордости за страну возросло вдвое — опрос 21 февраля, 10:58 Более 60% украинцев считают, что для победы в войне с РФ необходимо не менее полугода (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

95% украинцев верят в победу Украины в войне с Россией почти через год после полномасштабного вторжения.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Социологи отмечают, что шок, растерянность и неопределенность людей год назад сменилось стойкой верой в победу над агрессором. Незадолго до начала большой войны этот показатель составлял 56%.

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Вместе с тем, 63% опрошенных считают, что для победы над РФ нужно не менее полугода или же больше времени.

Сейчас главная эмоция, которую испытывают респонденты, думая об Украине — это гордость.

В результате полномасштабного вторжения и героического сопротивления украинского народа этот показатель вырос более чем вдвое — с 34 до 75%.

Опрос проводился в три этапа в первой декаде февраля — методом телефонного интервью, с помощью мобильных телефонов на платформе Rating Online и в фокус-группах. Суммарно было опрошено 1626 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Великобритании, сообщил, что уверен в поражении России в войне.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.



Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что считает настоящей победой Украины «распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики».





