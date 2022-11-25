Разработка Сикорского поможет Украине. Главные факты об истории и возможностях вертолетов Sea King, которые Британия передает ВСУ 25 ноября, 14:20 Сюжет Изначально вертолет Sea King был создан в США компанией Sikorsky Aircraft, однако позже в Британии модифицировали его для собственных нужд (Фото:Royal Navy of Great Britain)

Великобритания впервые передает Вооруженным силам Украины военную авиацию: три вертолета Sea King в рамках нового пакета военной помощи. Один из них уже доставлен в Украину.

Передачу Украине трех вертолетов Sea King недавно подтвердил британский министр обороны Бен Уоллес. Последние шесть недель украинские экипажи проходили обучение в Великобритании по пилотированию и обслуживанию этих вертолетов.

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НВ рассказывает самые важные и интересные факты, которые стоит знать о вертолетах Sea King.

Холодная война и наработки Сикорского: когда и как появились вертолеты Sea King

Westland WS-61 Sea King — это британская модификация одноименного американского вертолета, также известного как Sikorsky SH-3 Sea King.

Впервые этот вертолет был построен в США в конце 1950-х годов в разгар холодной войны. Тогда СССР использовал внушительный флот подводных лодок, которым ВМС США противопоставили усовершенствованные средства противолодочной обороны. В результате и был разработан Sea King — один из первых противолодочных вертолетов с турбовальными двигателями.

Американский противолодочный вертолет Sikorsky SH-3H Sea King / Фото: ВМС США

Такой запрос от ВМС США удалось реализовать компании Sikorsky Aircraft — знаменитой авиастроительной фирме, которая была основана в США украинским авиаконструктором из Киева Игорем Сикорским. Ключевыми особенностями нового противолодочного вертолета, разработанного специалистами Sikorsky, был его корпус-амфибия, который позволял вертолету выполнять посадку на воду, а также использование двухтурбинного двигателя, что позволило аппарату быть больше и тяжелее оснащенным по сравнению с возможностями других вертолетов.

Первый тестовый полет прототип будущего Sea King выполнил в 1959 году, в 1961-м был введен в эксплуатацию и в различных модификациях использовался в США в течение нескольких десятилетий, прежде чем в 1990-х годах его заменил неамфибийный Sikorsky SH-60 Seahawk.

Британия же с 1960-х годов производила собственный вариант вертолетов Sea King. У британской компании Westland Helicopters было лицензионное соглашение с Sikorsky Aircraft, позволявшее ей производить вертолеты Sikorsky (включая SH-3 Sea King).

В то же время британский авиапроизводтель существенно модифицировал эту модель вертолета. Британский вертолет отличается от американской версии двигателями Rolls-Royce Gnome, противолодочными системами британского производства и полностью компьютеризированной системой управления полетом. Кроме того, британский вариант Sea King, известный как Commando, был разработан и для использования в качестве военного транспортного транспорта.

Вертолет Sea King AEW 2 / Фото: SAC Oldfield / www.defenceimagery.mod.uk

Отличалась и оперативная роль таких вертолетов в британской армии. Если в США геликоптеры Sea King должны были находиться под тактическим контролем авианосца, с которого они и действовали, то в британском Королевском флоте, а затем и в ВВС их задача была иной. Предполагалось, что вертолеты будут гораздо более автономными, способными действовать в одиночку или координировать свои действия с другими единицами авиации. Это привело к другому расположению экипажа в британском самолете, а также к установке на его борту поискового радара.

Одной из наиболее распространенных в британской армии вариантов была модификация Sea King Commando (HC4) — это был не амфибийный, а транспортный вертолет, вмещавший до 28 полностью экипированных военнослужащих. Его боковые поплавки из конструкции убрали, изменили также ходовую часть вертолета: геликоптер модифицировали для потребностей египетских ВВС, а в пустыне не было необходимости садиться на воду. Commando совершил первый перелет в 1979 году и благодарядальности полета до 600 морских миль без дозаправки стал важным средством авиации для десантных операций и перевозки войск.

Транспортная модификация: Royal Navy Sea King HC4 / Фото: aeroresource.co.uk

В Британии такие вертолеты Sea King HC4 (Commando) участвовали в Фолклендской войне, операциях на Балканах, в обеих войнах в Персидском заливе, в Сьерра-Леоне, Ливане и Афганистане.

Специальная поисково-спасательная (SAR) версия, HAR3, была разработана для поисково-спасательных сил Королевских ВВС.



В 2018 году последний из остававшихся на службе британских Sea King был списан, сейчас их заменили более современные вертолеты.

Вид из кабины пилота Sea King HC4 / Фото: aeroresource.co.uk

Главные характеристики вертолетов Sea King

Пока неизвестно точно, три вертолета какой именно модификации Британия передает Украине (хотя один Sea King уже в Украине). Всего их существовало несколько десятков вариантов.

Транспортный вариант - вертолет Royal Navy Sea King HC4 (Commando) / Фото: aeroresource.co.uk

Технические характеристики модели Sea King HC4 (Commando), выполнявшего в Британии роль военнотранспортного вертолета, таковы:

двигатель: 2 турбовальных двигателя Rolls Royce Gnome 1400−1 ( по 1400 л. с. каждый)



по 1400 л. с. каждый) диаметр основного винта: 18,9 м

длина 22 м

22 м ширина 3,78 м

3,78 м высота 4,72 м

4,72 м масса: пустой — 6,35 т, максимальный взлетный вес — 9,7 т



экипаж 3 ( 2 пилота, 1 член экипажа)



3 2 пилота, 1 член экипажа) крейсерская скорость — 208 км/ч

208 км/ч вместительность: 27 военнослужащих, при такой загрузке вертолет способен одолеть 396 км без дозаправки.

предельный потолок полета — 3,65 км

вооружение: 4 торпеды Mark 44, Mark 46 или Sting Ray / или 4 глубинные бомбы

предусмотрена установка дверного пулемета различных калибров.

