Разработка Сикорского поможет Украине. Главные факты об истории и возможностях вертолетов Sea King, которые Британия передает ВСУ
Изначально вертолет Sea King был создан в США компанией Sikorsky Aircraft, однако позже в Британии модифицировали его для собственных нужд (Фото:Royal Navy of Great Britain)
Великобритания впервые передает Вооруженным силам Украины военную авиацию: три вертолета Sea King в рамках нового пакета военной помощи. Один из них уже доставлен в Украину.
Передачу Украине трех вертолетов Sea King недавно подтвердил британский министр обороны Бен Уоллес. Последние шесть недель украинские экипажи проходили обучение в Великобритании по пилотированию и обслуживанию этих вертолетов.
НВ рассказывает самые важные и интересные факты, которые стоит знать о вертолетах Sea King.
Холодная война и наработки Сикорского: когда и как появились вертолеты Sea King
Westland WS-61 Sea King — это британская модификация одноименного американского вертолета, также известного как Sikorsky SH-3 Sea King.
Впервые этот вертолет был построен в США в конце 1950-х годов в разгар холодной войны. Тогда СССР использовал внушительный флот подводных лодок, которым ВМС США противопоставили усовершенствованные средства противолодочной обороны. В результате и был разработан Sea King — один из первых противолодочных вертолетов с турбовальными двигателями.
Такой запрос от ВМС США удалось реализовать компании Sikorsky Aircraft — знаменитой авиастроительной фирме, которая была основана в США украинским авиаконструктором из Киева Игорем Сикорским. Ключевыми особенностями нового противолодочного вертолета, разработанного специалистами Sikorsky, был его корпус-амфибия, который позволял вертолету выполнять посадку на воду, а также использование двухтурбинного двигателя, что позволило аппарату быть больше и тяжелее оснащенным по сравнению с возможностями других вертолетов.
Первый тестовый полет прототип будущего Sea King выполнил в 1959 году, в 1961-м был введен в эксплуатацию и в различных модификациях использовался в США в течение нескольких десятилетий, прежде чем в 1990-х годах его заменил неамфибийный Sikorsky SH-60 Seahawk.
Британия же с 1960-х годов производила собственный вариант вертолетов Sea King. У британской компании Westland Helicopters было лицензионное соглашение с Sikorsky Aircraft, позволявшее ей производить вертолеты Sikorsky (включая SH-3 Sea King).
В то же время британский авиапроизводтель существенно модифицировал эту модель вертолета. Британский вертолет отличается от американской версии двигателями Rolls-Royce Gnome, противолодочными системами британского производства и полностью компьютеризированной системой управления полетом. Кроме того, британский вариант Sea King, известный как Commando, был разработан и для использования в качестве военного транспортного транспорта.
Отличалась и оперативная роль таких вертолетов в британской армии. Если в США геликоптеры Sea King должны были находиться под тактическим контролем авианосца, с которого они и действовали, то в британском Королевском флоте, а затем и в ВВС их задача была иной. Предполагалось, что вертолеты будут гораздо более автономными, способными действовать в одиночку или координировать свои действия с другими единицами авиации. Это привело к другому расположению экипажа в британском самолете, а также к установке на его борту поискового радара.
Одной из наиболее распространенных в британской армии вариантов была модификация Sea King Commando (HC4) — это был не амфибийный, а транспортный вертолет, вмещавший до 28 полностью экипированных военнослужащих. Его боковые поплавки из конструкции убрали, изменили также ходовую часть вертолета: геликоптер модифицировали для потребностей египетских ВВС, а в пустыне не было необходимости садиться на воду. Commando совершил первый перелет в 1979 году и благодарядальности полета до 600 морских миль без дозаправки стал важным средством авиации для десантных операций и перевозки войск.
В Британии такие вертолеты Sea King HC4 (Commando) участвовали в Фолклендской войне, операциях на Балканах, в обеих войнах в Персидском заливе, в Сьерра-Леоне, Ливане и Афганистане.
Специальная поисково-спасательная (SAR) версия, HAR3, была разработана для поисково-спасательных сил Королевских ВВС.
В 2018 году последний из остававшихся на службе британских Sea King был списан, сейчас их заменили более современные вертолеты.
Главные характеристики вертолетов Sea King
Пока неизвестно точно, три вертолета какой именно модификации Британия передает Украине (хотя один Sea King уже в Украине). Всего их существовало несколько десятков вариантов.
Технические характеристики модели Sea King HC4 (Commando), выполнявшего в Британии роль военнотранспортного вертолета, таковы:
- двигатель: 2 турбовальных двигателя Rolls Royce Gnome 1400−1 (по 1400 л. с. каждый)
- диаметр основного винта: 18,9 м
- длина 22 м
- ширина 3,78 м
- высота 4,72 м
- масса: пустой — 6,35 т, максимальный взлетный вес — 9,7 т
- экипаж 3 (2 пилота, 1 член экипажа)
- крейсерская скорость — 208 км/ч
- вместительность: 27 военнослужащих, при такой загрузке вертолет способен одолеть 396 км без дозаправки.
- предельный потолок полета — 3,65 км
- вооружение: 4 торпеды Mark 44, Mark 46 или Sting Ray / или 4 глубинные бомбы
- предусмотрена установка дверного пулемета различных калибров.