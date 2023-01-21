«Мощное усиление». ВСУ получили вертолет Sea King от Британии — видео 21 января, 20:26 Вертолет Sea King (Фото:Royal Navy of Great Britain)

В Украину прибыл еще один вертолет-охотник за субмаринами Sea King, который предоставила Великобритания.

Об этом в субботу, 21 января, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"Это мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет развиваться и дальше", — высказался Резников.

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Министр поблагодарил за оказанную поддержку своему британскому коллеге Бену Уоллесу, добавив, что «вместе мы защитим моря и земли по всей Европе».

В ноябре Бен Уоллес сообщил, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине вертолеты Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов. Тогда он сказал, что одно из трех воздушных судов уже прибыло в Украину.

Инфографика: NV