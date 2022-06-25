Российские вертолеты обстреляли территорию Сумской области 25 июня, 14:03 Цей матеріал також доступний українською Территорию Сумской области обстреляли два российских вертолета (Фото:Госпогранслужба)

Вражеские вертолеты вылетели с территории РФ и осуществили шесть пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины Сумской области.

Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Утром 25 июня Житомирская ОВА сообщила о взрывах в регионе. Мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что оккупанты обстреляли военные части и другие объекты вокруг города.

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Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в результате ракетной атаки оккупантов погиб украинский военных, еще один был ранен.

Кроме того, российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. В результате удара четыре человека пострадали. Один человек находится в состоянии средней тяжести, трое — в состоянии легкой тяжести.

Также оккупанты атаковали ракетами поселок Десна в Черниговской области.

В небе над Хмельницкой областью ПВО сбила две российские ракеты.

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