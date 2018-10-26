Вертолетную площадку Януковича официально передали общине Киева

В пятницу, 26 октября, общине города Киева официально передали конгрессно-выставочный центр Парковый на Парковой дороге, который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.

Отмечается, что Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений передало объект в управление КП Центр организации дорожного движения КГГА.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, Парковый будет использоваться в культурных и социальных проектах города. Вертолетную площадку потенциально могут использовать для санитарной авиации, в том числе для транспортировки раненых бойцов Объединенных сил.

Напомним, что в октябре 2017 года после требований представителей Национального корпуса, Свободы и Правого сектора объект Парковый решили передать в управление государству.