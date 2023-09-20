Украинским военным передали арестованный вертолет Жеваго — видео 20 сентября, 12:17 Арестованный вертолет Жеваго (Фото:dbr.gov.ua)

Арестованный вертолет экс-нардепа и акционера банка АО Банк Финансы и Кредит Константина Жеваго передали украинским военным, теперь он будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований в среду, 20 сентября.

Вертолет был арестован в рамках расследования уголовного производства ГБР в марте 2023 года.

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В ведомстве заявили, что сейчас по решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета.

По данным ГБР, это воздушное судно принадлежало подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.

28 декабря Константин Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. В ГБР сообщили, что готовили задержание в сотрудничестве с Офисом генпрокурора по делу о растрате 113 млн долларов банка Финансы и Кредит, акционером которого является бизнесмен. На его имущество наложен арест.

С октября 2019 года Жеваго объявлен во всеукраинский розыск, а с июля 2021 года — в международный.

В 2018 году Фонд гарантирования вкладов сообщал, что перед банкротством банка Жеваго из него незаконно вывели почти 5 млрд гривен.

В начале августа Жеваго получил подозрение в подкупе главы Верховного Суда Всеволода Князева.

