«Как будто огненный шар или комета летела». Очевидцы рассказывают о падении вертолета на детсад в Броварах — репортаж NV 18 января, 16:29 Сюжет В момент авиакатастрофы в садике было много детей, воспитатели пытались их как можно быстрее эвакуировать (Фото:Катерина Денисова / NV)

Один ребенок погиб в результате падения вертолета ГСЧС в жилом квартале в Броварах Киевской области утром 18 января. Всего катастрофа унесла 14 жизней, в том числе руководства МВД Украины. Все произошло, когда родители как раз вели малышей в детсад, сообщает с места событий корреспондент NV Катерина Денисова.



Вертолет Super Puma разбился между детским садом Джерельце и многоэтажками.

«Должна была своего ребенка в садик вести. Только не в этот, а в другой. Повела и слышу рев — сначала тихий, потом сильнее. Взрыв, вспышка в окне. Потом увидела, как все горит», — рассказывает жительница одного из близлежащих домов Инна.

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Броварчанка Анна Тымчук вспоминает, что уже отвела сына в садик, вернулась домой и, открывая дверь подъезда, услышала грохот. Затем «бахнуло и дым пошел». Женщина побежала назад, к садику.

«Сын был в другом крыле. Я его искала. Потом сказали, что детей отвели в церковь в подвал», — взволнованно говорит Анна.

Другие родители рассказали, что пожар начался мгновенно. Они услышали гул, крики и бросились спасать детей. По их словам, воспитатели начали эвакуировать малышей со второго этажа. «Без носков, штанов, шапок — в курточки и быстро спускать», — говорят очевидцы.

Фото: Катерина Денисова / NV

Фото: Катерина Денисова / NV

Фото: Катерина Денисова / NV

Одно крыло детского сада разрушено. Спасательно-поисковые работы продолжались до сумерек.

Местные жители до сих пор ошеломлены трагедией.

«Слышали только гул вертолета. Все, больше ничего. Не видно его вообще было из-за тумана. И звук такой, будто он подбит, потому что очень сильно гудел. Потом только хлопок — и зарево на полнеба», — вспоминает Оксана.

«Как будто огненный шар, как комета летела. Рокот, взрыв и пожар. Моя первая мысль: упал Шахед», — делится с NV Елена.

В расположенном поблизости лицее № 10 развернули оперативный штаб, где можно получить помощь медиков и психологов.

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По данным на 15:00, на месте трагедии обнаружены тела 14 человек, среди которых один ребенок, в том числе девяти человек, находившиеся на борту вертолета. Травмированы 25 человек, среди которых 11 детей, сообщают в ГСЧС.

Среди погибших — министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

