Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52: Генштаб сообщил о других результативных ударах 3 января, 08:02 Украинские силы сбили вражеский вертолет (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр)

За минувшие сутки украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и три разведывательных БпЛА типа Орлан-10.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 3 января.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск РФ, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.



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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки ударили по району сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов, а также по вражеской радиолокационной станции.

21 декабря сообщалось, что войска РФ в Запорожской области сбили собственный ударный вертолет Ка-52 Алигатор.