Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52: Генштаб сообщил о других результативных ударах

3 января, 08:02
Поделиться:
Украинские силы сбили вражеский вертолет (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр)

Украинские силы сбили вражеский вертолет (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр)

За минувшие сутки украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и три разведывательных БпЛА типа Орлан-10.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 3 января.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск РФ, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Видео дня

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки ударили по району сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов, а также по вражеской радиолокационной станции.

21 декабря сообщалось, что войска РФ в Запорожской области сбили собственный ударный вертолет Ка-52 Алигатор.

https://www.youtube.com/watch?v=LD216X3W9Dc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вертолет Генштаб Ка-52 Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X