Украинские военные за сутки уничтожили вражеский вертолет и два беспилотника 1 сентября, 13:00 Зенитные подразделения сбили вертолет Ка-52 (Фото:Генштаб)

За сутки среды, 31 августа, зенитные подразделения Воздушных сил ВСУ на восточном направлении сбили российский вертолет Ка-52 и два вражеских беспилотника.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

В течение суток украинская авиация совершила более 70 самолетовылетов на разных направлениях.

Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск.



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Поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, живая сила оккупантов.

По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 234 самолета и 205 вертолетов.

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