Украинские военные за сутки уничтожили вражеский вертолет и два беспилотника
Зенитные подразделения сбили вертолет Ка-52 (Фото:Генштаб)
За сутки среды, 31 августа, зенитные подразделения Воздушных сил ВСУ на восточном направлении сбили российский вертолет Ка-52 и два вражеских беспилотника.
Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.
В течение суток украинская авиация совершила более 70 самолетовылетов на разных направлениях.
Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск.
Поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, живая сила оккупантов.
По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 234 самолета и 205 вертолетов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.