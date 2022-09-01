Украинские военные за сутки уничтожили вражеский вертолет и два беспилотника

1 сентября, 13:00
Поделиться:
Зенитные подразделения сбили вертолет Ка-52 (Фото:Генштаб)

Зенитные подразделения сбили вертолет Ка-52 (Фото:Генштаб)

За сутки среды, 31 августа, зенитные подразделения Воздушных сил ВСУ на восточном направлении сбили российский вертолет Ка-52 и два вражеских беспилотника.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

В течение суток украинская авиация совершила более 70 самолетовылетов на разных направлениях.

Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск.

Видео дня

Поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, живая сила оккупантов.

По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 234 самолета и 205 вертолетов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вертолет Беспилотник Вертолеты РФ Ка-52 Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X