ВСУ ликвидировали ударный российский вертолет Ка-52 — Генштаб

12 июня, 19:21
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Российский вертолет Ка-52 (Фото:Генштаб)

Российский вертолет Ка-52 (Фото:Генштаб)

Украинские силы в понедельник, 12 июня, ликвидировали ударный российский вертолет Ка-52. Таким образом всего ВСУ уничтожили всего 300 вертолетов оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаб ВСУ.

«Наши воины уничтожили еще один дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как Аллигатор», — говорится в сообщении.

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Подробности работы украинских Сил ПВО не раскрываются.

Всего, по данным Генштаба на утро 12 июня, с начала российского вторжения ВСУ ликвидировали 314 самолетов и 299 вертолетов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Ка-52 Генштаб ВСУ

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