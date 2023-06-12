ВСУ ликвидировали ударный российский вертолет Ка-52 — Генштаб 12 июня, 19:21 Российский вертолет Ка-52 (Фото:Генштаб)

Украинские силы в понедельник, 12 июня, ликвидировали ударный российский вертолет Ка-52. Таким образом всего ВСУ уничтожили всего 300 вертолетов оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаб ВСУ.

«Наши воины уничтожили еще один дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как Аллигатор», — говорится в сообщении.

Видео дня

Подробности работы украинских Сил ПВО не раскрываются.

Всего, по данным Генштаба на утро 12 июня, с начала российского вторжения ВСУ ликвидировали 314 самолетов и 299 вертолетов.