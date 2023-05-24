ВСУ сбили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52 — Генштаб 24 мая, 07:57 Один из российских вертолетов, сбитых за время полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ)

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро среды, 24 мая.

Также ВСУ сбили четыре ударных дрона-камикадзе Shahed и один разведывательный беспилотник Zala.

В целом авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, из которых три — по зенитно-ракетным комплексам.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях, три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники и еще три «важных цели противника».

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 296 вертолетов и 309 самолетов. Вечером 21 мая ВСУ уничтожили российский самолет Су-35.