В Херсонской области сбили российский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

А около 08.40 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбит российский штурмовик Су-25.

Около 08.00 подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования Юг был сбит российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

В четверг, 27 октября, в Херсонской области украинские военные сбили вертолет Ка-25 и штурмовик Су-25 российских оккупантов.

В Херсонской области украинские военные сбили вертолет и штурмовик (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

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