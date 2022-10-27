В Херсонской области сбили российский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25
В Херсонской области украинские военные сбили вертолет и штурмовик (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
В четверг, 27 октября, в Херсонской области украинские военные сбили вертолет Ка-25 и штурмовик Су-25 российских оккупантов.
Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.
Около 08.00 подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования Юг был сбит российский ударный вертолет Ка-52.
А около 08.40 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбит российский штурмовик Су-25.
Накануне в Херсонской области украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52.