Украинская авиация за сутки уничтожила российский вертолет, две крылатые ракеты и семь беспилотников
Российский боевой вертолет Ка-52 (Фото:Vitaly V. Кузмин/Wikipedia)
Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за сутки уничтожили 10 единиц летательной техники войск РФ. В частности, семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты Калибр и вертолет Ка-52.
Такие данные на утро понедельника, 22 августа, обнародовали Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Также бомбардировочная и штурмовая авиация совершила около десяти авиаударов по позициям рашистов.
В Воздушных силах ВСУ добавили, что было нанесено огневое поражение по боевой бронированной технике, взводным и ротным опорным пунктам, позициям реактивных систем залпового огня, зенитным ракетным комплексам, живой силе и логистике врага.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на понедельник, 22 августа, Россия потеряла около 45 400 своих военных. Наибольшие потери за день враг понес на Донецком направлении.
Также в купанты потеряли более 12 000 единиц техники.
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