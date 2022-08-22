Украинская авиация за сутки уничтожила российский вертолет, две крылатые ракеты и семь беспилотников 22 августа, 10:58 Российский боевой вертолет Ка-52 (Фото:Vitaly V. Кузмин/Wikipedia)

Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за сутки уничтожили 10 единиц летательной техники войск РФ. В частности, семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты Калибр и вертолет Ка-52.



Такие данные на утро понедельника, 22 августа, обнародовали Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Также бомбардировочная и штурмовая авиация совершила около десяти авиаударов по позициям рашистов.

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В Воздушных силах ВСУ добавили, что было нанесено огневое поражение по боевой бронированной технике, взводным и ротным опорным пунктам, позициям реактивных систем залпового огня, зенитным ракетным комплексам, живой силе и логистике врага.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на понедельник, 22 августа, Россия потеряла около 45 400 своих военных. Наибольшие потери за день враг понес на Донецком направлении.



Также в купанты потеряли более 12 000 единиц техники.



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