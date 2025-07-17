Посол Украины в Чехии рассказал, когда бойцы ГУР получат вертолет Black Hawk, на который собирали средства активисты

Посол Украины в Чехии Василий Зварич рассказал, что вертолет, средства на который собирали чешские активисты, вскоре доставят в Украину. Об этом он сказал в интервью Укринформу , опубликованном в четверг, 17 июля.

«Вертолет еще не долетел, еще летит, мы его ожидаем со дня на день», — сказал Зварыч.

Он добавил, что в Чехии также планируют другие проекты по помощи Украине, о которых будет известно позже. Также он подтвердил, что открытый посольством Украины в Чехии в 2022 году спецсчет для сбора денег на помощь армии, продолжает существовать и пополняться.

Он назвал его «индикатором усталости в чешском обществе по поддержке Украины».

«Если смотреть на этот счет, усталости мы не видим. То есть есть интерес рядовых граждан, больших и меньших компаний приобщиться к победе Украины», — сказал дипломат.

2 марта стало известно, что чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina (Подарок для Путина) собрала более 70 миллионов чешских крон (около $3 млн) для покупки вертолета Black Hawk для Украины.

Сбор средств на закупку вертолета Black Hawk для украинской армии начался в ноябре 2023 года.

Бойцы ГУР, которые будут использовать вертолет, уже имеют на вооружении несколько таких аппаратов. Они используют их для эвакуации украинских солдат и для специальных миссий, которые наносят значительные потери российской стороне, говорится в сообщении.

Sikorsky UH-60 Black Hawk — это американский многоцелевой вертолет, который заменил старый Bell UH-1 Huey. Он был принят на вооружение Армии США в 1979 году и быстро стал популярным благодаря своим боевым и транспортным возможностям.

К середине 1990-х годов было изготовлено более 2600 таких вертолетов, и они все еще используются во многих странах. Последняя модификация UH-60M является самой современной, с возможностью оснащения противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire, пулеметами и 30-мм пушками для различных боевых задач.