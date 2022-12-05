Из-за массированных ракетных обстрелов РФ. В Черкасской и Сумской областях вводят аварийные отключения света
В двух областях ввели экстренные отключения света (Фото:Укрэнерго/Telegram)
В связи с возможными ракетными обстрелами по энергообъектам страны по распоряжению Укрэнерго в Черкасской и Сумской областях применены специальные графики аварийных отключений.
Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram и Сумыоблэнерго в Facebook.
Аварийные отключения ввели в следующих структурных подразделениях Черкасской области:
- ВСП Золотоношские энергетические сети ( частично);
- Драбовский филиал ВСП Золотоношские энергетические сети ( частично);
- Корсунь-Шевченковский филиал ВСП Черкасские энергетические сети ( частично);
- Каменский филиал ВСП Черкасские энергетические сети ( полностью);
- Чигиринский филиал ВСП Черкасские энергетические сети ( частично);
- Городищенский филиал ВСП Черкасские энергетические сети ( частично);
- Смелянский филиал ВСП Смелянские энергетические сети ( частично);
- ВСП Звенигородские энергетические сети ( частично);
- Шполянский филиал ВСП Звенигородские энергетические сети ( полностью).
Как отмечается, Сумская область полностью обесточена для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины.
В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.
Факт новых запусков ракет по Украине во время воздушной тревоги первыми подтвердили глава Одесской ОВ Максим Марченко и глава Николаевской ОВ Виталий Ким.