Из-за массированных ракетных обстрелов РФ. В Черкасской и Сумской областях вводят аварийные отключения света

5 декабря, 14:56
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В двух областях ввели экстренные отключения света (Фото:Укрэнерго/Telegram)

В двух областях ввели экстренные отключения света (Фото:Укрэнерго/Telegram)

В связи с возможными ракетными обстрелами по энергообъектам страны по распоряжению Укрэнерго в Черкасской и Сумской областях применены специальные графики аварийных отключений.

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram и Сумыоблэнерго в Facebook.

Аварийные отключения ввели в следующих структурных подразделениях Черкасской области:

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  • ВСП Золотоношские энергетические сети ( частично);
  • Драбовский филиал ВСП Золотоношские энергетические сети ( частично);
  • Корсунь-Шевченковский филиал ВСП Черкасские энергетические сети ( частично);
  • Каменский филиал ВСП Черкасские энергетические сети ( полностью);
  • Чигиринский филиал ВСП Черкасские энергетические сети ( частично);
  • Городищенский филиал ВСП Черкасские энергетические сети ( частично);
  • Смелянский филиал ВСП Смелянские энергетические сети ( частично);
  • ВСП Звенигородские энергетические сети ( частично);
  • Шполянский филиал ВСП Звенигородские энергетические сети ( полностью).

Как отмечается, Сумская область полностью обесточена для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины.

https://www.facebook.com/sumyoblenergo/posts/pfbid0rb7J4c9jztV6mJU4Uub7bjZeyUwE1BBApWdCiwmCzixtW25PcyVHa5irAQ6bXC5Cl

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.

Факт новых запусков ракет по Украине во время воздушной тревоги первыми подтвердили глава Одесской ОВ Максим Марченко и глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

https://www.youtube.com/embed/huidqZyD78c
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Электроэнергия Черкасская область Сумская область Атака Отключение Война России против Украины

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