Из-за массированных ракетных обстрелов РФ. В Черкасской и Сумской областях вводят аварийные отключения света 5 декабря, 14:56 В двух областях ввели экстренные отключения света (Фото:Укрэнерго/Telegram)

В связи с возможными ракетными обстрелами по энергообъектам страны по распоряжению Укрэнерго в Черкасской и Сумской областях применены специальные графики аварийных отключений.

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram и Сумыоблэнерго в Facebook.

Аварийные отключения ввели в следующих структурных подразделениях Черкасской области:

Видео дня

ВСП Золотоношские энергетические сети ( частично);

частично); Драбовский филиал ВСП Золотоношские энергетические сети ( частично);

частично); Корсунь-Шевченковский филиал ВСП Черкасские энергетические сети ( частично);

частично); Каменский филиал ВСП Черкасские энергетические сети ( полностью);

полностью); Чигиринский филиал ВСП Черкасские энергетические сети ( частично);

частично); Городищенский филиал ВСП Черкасские энергетические сети ( частично);

частично); Смелянский филиал ВСП Смелянские энергетические сети ( частично);

частично); ВСП Звенигородские энергетические сети ( частично);

частично); Шполянский филиал ВСП Звенигородские энергетические сети ( полностью).

Как отмечается, Сумская область полностью обесточена для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины.

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.

Факт новых запусков ракет по Украине во время воздушной тревоги первыми подтвердили глава Одесской ОВ Максим Марченко и глава Николаевской ОВ Виталий Ким.