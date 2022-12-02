«Может быть массированным». Вероятность ракетного удара со стороны РФ высока — ОК Юг 2 декабря, 11:30 Новый ракетный удар РФ может быть массированным, сообщили в ОК Юг (Фото:Полиция Киевской области)

Украинцев призвали подготовиться к вероятной ракетной атаке со стороны РФ. Она может быть массированной.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, угроза ракетного удара со стороны РФ сейчас высокая.

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«Именно поэтому мы акцентируем внимание на том, что вероятность удара высока. Он может быть очень массированным. Но не стоит напрягать себя настолько, чтобы его ждать», — отметила Гуменюк.

По ее словам, ожидание ракетного удара — это один из элементов гибридной войны.

Она добавила, что последствия массированного удара могут быть долговременными и будут устраняться некоторое время.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцам не стоит жить в постоянном ожидании ракетных ударов российских оккупантов.

По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия. Вероятно, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине.

В Минобороны отметили, что стратегические цели Кремля остаются неизменными — РФ сосредоточились на уничтожении украинской энергетики.