Вернув Крым, мы восстановим мир — Зеленский в День Сопротивления оккупации полуострова

26 февраля, 14:52
Поделиться:
Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

В воскресенье, 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг «вернется в каждый уголок страны».

Об этом он написал в своем Telegram.

«Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинское знамя в каждый уголок Украины», — заверил он.

Видео дня

Читайте также:

Украинские военные в Херсонской области (Фото:Константин и Влада Либеровы) «Не дай Бог Китай начнет помогать РФ». Если ВСУ освободят Крым, то дальше все в России посыпется — интервью с Игалем Левиным

26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя. Именно в этот день в 2014 году под зданием парламента АРК в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в День сопротивления оккупации Крыма сообщил, что со времени российского захвата полуострова политзаключенными Кремля стали 180 человек. Из них 116 – это крымские татары.

https://www.youtube.com/embed/L-6vyNbn4mA
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Севастополь Симферополь Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X