Вернув Крым, мы восстановим мир — Зеленский в День Сопротивления оккупации полуострова 26 февраля, 14:52 Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

В воскресенье, 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг «вернется в каждый уголок страны».

Об этом он написал в своем Telegram.

«Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинское знамя в каждый уголок Украины», — заверил он.

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26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя. Именно в этот день в 2014 году под зданием парламента АРК в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в День сопротивления оккупации Крыма сообщил, что со времени российского захвата полуострова политзаключенными Кремля стали 180 человек. Из них 116 – это крымские татары.