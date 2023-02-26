Вернув Крым, мы восстановим мир — Зеленский в День Сопротивления оккупации полуострова
Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)
В воскресенье, 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг «вернется в каждый уголок страны».
Об этом он написал в своем Telegram.
«Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинское знамя в каждый уголок Украины», — заверил он.
26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя. Именно в этот день в 2014 году под зданием парламента АРК в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в День сопротивления оккупации Крыма сообщил, что со времени российского захвата полуострова политзаключенными Кремля стали 180 человек. Из них 116 – это крымские татары.