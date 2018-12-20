Александр Гольц
Тяжелый день для России
Иван Яковина
Мировая гибридная война. Что получает и теряет Путин
Богдан Данилишин
Об экономических итогах 2018 года
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы

Вернулись 90-е. В Крыму произошла вооруженная разборка между местным криминалом и чеченцами - видео

Сегодня, 14:57
2774
Цей матеріал також доступний українською

В результате драки трое ее участников оказались в реанимации

Скриншот с видео Ивана Верстюка/Facebook

На фоне сокращения доходов мелкого бизнеса в оккупированном РФ Крыму серьезно обострились отношения в криминальных кругах, неспособных поделить остатки теневой прибыли.

Об этом рассказал журналист НВ Иван Верстюк, в распоряжении которого оказалось видео вооруженной разборки между местной группировкой депутата российской Госдумы Руслана Бальбека и ОПГ из Чечни, подконтрольной Исе Хачукаеву.

Инцидент произошел на парковке в Алуште вечером 18 декабря.

"Вы только представьте, насколько сократился пирог доходов крымского теневого бизнеса, если несколько взрослых мужчин готовы резать друг друга ножами прямо на парковке за ... долги предпринимателя таджика, который не рассчитался за фрукты", - отмечает Верстюк.

По его ловам, группировка Бальбека предоставлял торговцу фруктами защиту, а чеченцы отстаивали интересы того, кому он был должен деньги.

В результате драки между бандами пострадали три человека, которые были госпитализированы в реанимацию.

"Хачукаев, представитель Чечни, лично предупреждал Бальбека по телефону, что дело не должно дойти до крови. Однако желание сесть хоть на мизерный денежный поток сжатой теневой экономики Крыма заставило Бальбека идти на риск противостояния с чеченскими бандами", - добавил журналист.

18+

Как видно на видео, участники драки были вооружены как холодным, так и огнестрельным оружием.

Теги:   Драка Алушта Преступность Чеченцы Крым

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 13:42

article_img
Россия значительно нарастила военные группировки вдоль всей границы с Украиной - Порошенко

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Белый дом в огне
6427
Олег Панфилов - фото
Олег Панфилов
Американская мечта. В Грузии разразился скандал
5999
Евген Глибовицкий - фото
Евген Глибовицкий
Четыре последствия того, что произошло в украинском православии
5489
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
12139
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
11093
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
8801
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29068
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25174
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20764

Читайте также

События

Сегодня, 10:02

article_img
Под своим крестом. Семь фактов о рождении Православной церкви Украины и ее главе
События

Вчера, 21:45

article_img
Деревья всей страны, подчиняйтесь! Как в СССР пытались изменить климат и саму природу
События

Вчера, 20:45

article_img
Сочетание цинизма и контроля. Что представляет собой СИЗО Лефортово, где удерживаются пленные украинские моряки

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться