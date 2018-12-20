Вернулись 90-е. В Крыму произошла вооруженная разборка между местным криминалом и чеченцами - видео Сегодня, 14:57 2774 Цей матеріал також доступний українською В результате драки трое ее участников оказались в реанимации Скриншот с видео Ивана Верстюка/Facebook

На фоне сокращения доходов мелкого бизнеса в оккупированном РФ Крыму серьезно обострились отношения в криминальных кругах, неспособных поделить остатки теневой прибыли.

Об этом рассказал журналист НВ Иван Верстюк, в распоряжении которого оказалось видео вооруженной разборки между местной группировкой депутата российской Госдумы Руслана Бальбека и ОПГ из Чечни, подконтрольной Исе Хачукаеву.

Инцидент произошел на парковке в Алуште вечером 18 декабря.

"Вы только представьте, насколько сократился пирог доходов крымского теневого бизнеса, если несколько взрослых мужчин готовы резать друг друга ножами прямо на парковке за ... долги предпринимателя таджика, который не рассчитался за фрукты", - отмечает Верстюк.

По его ловам, группировка Бальбека предоставлял торговцу фруктами защиту, а чеченцы отстаивали интересы того, кому он был должен деньги.

В результате драки между бандами пострадали три человека, которые были госпитализированы в реанимацию.

"Хачукаев, представитель Чечни, лично предупреждал Бальбека по телефону, что дело не должно дойти до крови. Однако желание сесть хоть на мизерный денежный поток сжатой теневой экономики Крыма заставило Бальбека идти на риск противостояния с чеченскими бандами", - добавил журналист.

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Как видно на видео, участники драки были вооружены как холодным, так и огнестрельным оружием.