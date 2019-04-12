"Верните режиссера". В центре Парижа украинские студенты устроили акцию в поддержку Сенцова Сегодня, 10:28 96 Цей матеріал також доступний українською Анна Бобырева Студенты УАЛ устроили перфоманс в поддержку украинских политзаключенных Анна Бобырева

В центре Парижа студенты Украинской академии лидерства устроили акцию Missing Director в поддержку режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

В центре французской столицы студенты устроили полноценную съемочную площадку - подготовили камеры, звук, освещение, продакшн-команду и актеров для съемки фильма.

"Чтобы начать запись, ассистент режиссера вышла в камеру, подняла "хлопушку" и все замерло. Процесс съемок "заморожен" из-за отсутствия главной фигуры на площадке – режиссера", - рассказали представители УАЛ.

По словам организатора акции Никиты Мекензина, целью акции было показать, что художник не может быть террористов.

"Без художника процесс останавливается. Тем самым мы призываем власти Франции помочь вернуть Олега Сенцова и остальных политзаключенных", - подчеркнул он.

Акция в поддержку украинских политзаключенных в Париже В центре Парижа студенты Украинской академии лидерства устроили акцию Missing Director. 11 апреля 2019 года

«Поверніть нашого режисера!», — у центрі Парижа українські студенти провели акцію «Missing Director» на підтримку Олега Сенцова та всіх українських політв’язнів. Студенти УАЛ нагадали французам, що 10 травня виповнюється 5 років як Сенцов незаконно ув’язнений у російській тюрмі. pic.twitter.com/u6PO08cIO6 12 апреля 2019 г.

Отмечается, что подобные акции пройдут в Берлине, Гааге, Братиславе, Праге и Брюсселе.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в аннексированном Крыму и в российских тюрьмах Кремль удерживает 69 украинцев.