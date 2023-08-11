«Вооружим ТрО до зубов»: ОККО и «Вернись живым» передали силам ТрО полную партию крупнокалиберных пулеметов 11 августа, 17:04 Партнерский проект ОККО

Сеть ОККО и Фонд «Вернись живым» передали подразделениям терробороны первую партию оружия — 200 крупнокалиберных пулеметов, закупленных благодаря инициативе «ОКОЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов».

«Комплектация крупнокалиберными пулеметами — это только первый из этапов в рамках этого проекта, далее на очереди — 300 минометов и 100 автоматических гранатометов. Инициатива продолжается, остальное оружие в процессе — сообщил СЕО ОККО Василий Даныляк. — Спасибо всем нашим клиентам, которые переходят на горючее марки Pulls, и надо отметить, очень активно переходят. Уверен, что уже в ближайшее время аккумулируем всю необходимую сумму и полностью закроем настоятельную потребность сил ТрО в этих видах вооружений».

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Проект стартовал в апреле 2023 года. Его цель — саккумулировать суммарно 400 миллионов гривен на 200 пулеметов калибра 12,7 мм, 300 минометов калибра 82 мм и 100 автоматических гранатометов калибра 40 мм. Этого оружия хватит, чтобы обеспечить в нужных объемах все 31 бригаду ТРО, которые сейчас защищают Украину. Сейчас собрано около 60% от необходимой суммы.

«С помощью этих крупнокалиберных пулеметов мы можем поражать противника на достаточно дальнем расстоянии, настолько, что он не может поразить нас, — комментирует командир пулеметного расчета с позывным „Фанат“. — В частности, на расстоянии до 800 метров мы можем обезвредить не только вражескую пехоту, но и легкую бронетехнику, а также воздушные цели на низкой высоте, подавлять огневые точки, опорные пункты противника».

«Благодаря коллаборации фонда и компании, бригады территориальной обороны усиливают свои огневые возможности на поле боя новым оружием. Это уже второй наш общий с ОККО проект, который работает на победу. Сейчас мы вместе вооружаем до зубов наши силы территориальной обороны. А перед этим усилили ВСУ беспилотными разведывательными комплексами «ШАРК», — комментирует директор «Вернись живым» Тарас Чмут.

Как сообщалось, «ОКО ЗА ОКО» — это совместная инициатива сети АЗК ОККО и фонда «Вернись живым», в рамках которой с каждого литра горючего Pulls, проданного на заправках ОККО, перечисляется по 1 гривне на нужды ВСУ. Поддержать проект также можно, переслав донат на спецсчет инициативы: https://okozaoko.okko.ua.