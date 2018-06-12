12 июня 2018, вторник

Верховный суд отменил штрафы военным за задержки с кредитами во время особого периода

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В Украине действует особый период с 18 марта 2014 года. Пока он действует банки не смогут штрафовать военнослужащих за невыплаты кредита
Фото: ВСУ

В Украине действует особый период с 18 марта 2014 года. Пока он действует банки не смогут штрафовать военнослужащих за невыплаты кредита

На время особого периода в Украине военнослужащим штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом начисляться не будут.

Соответствующее решение принял Верховный суд Украины.

Верховный Суд обосновал такое решение своим постановлением от 30 мая, которое в свою очередь ссылается на законы Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

"Военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным - с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом", - говорится в сообщении.

В Украине особый период начался 18 марта 2014 года и продолжается по сей день.

В январе прошлого года президент Петр Порошенко одобрил предоставление военнослужащим права расторгать контракты во время антитеррористической операции или особого периода.

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