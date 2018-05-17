Верховная рада разрешила трансплантацию по согласию донора. О процедуре пожертвования органов после смерти человека

17 мая Верховная Рада разрешила трансплантацию органов по согласию донора. Решение поддержали 255 народных депутатов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Презумпция несогласия и Единая государственная информационная система трансплантации

В Украине будет действовать так называемая презумпция несогласия. Это означает, что у человека, у которого диагностировали смерть мозга, изымать органы для трансплантации можно только в случае его письменного согласия при жизни. Украинцы могут изменить свое решение и запретить изымать органы у себя после смерти, сообщила председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

В качестве согласия считается письменное заявление, отметка в паспорте или удостоверении водителя, внесение данных в единую государственную информационную систему трансплантации. Если же лицо не оставит хоть какое-то волеизъявление, согласие на изъятие органов могут предоставить родственники погибшего. Во всех других случаях использование органов человека без разрешения - запрещено.

Смотрите также

Кроме того, вообще запрещено изымать органы у участников АТО, чтобы исключить потенциальные злоупотребления. Появится должность трансплант-координатора, который будет выявлять потенциального донора. Также именно этот специалист будет устанавливать, есть ли в Единой государственной информационной системе трансплантации сведения о прижизненно предоставленным человеком согласие или несогласие на посмертное донорство. Принятым документом предусматривается, что трансплантация будет бесплатной. Государство должно финансово ее обеспечить. Новые нормы начнут работать уже со следующего года.

К этому времени в Украине действовал закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека от 1999 года. Всего в мире ежегодно выполняется до 100 тыс. трансплантаций органов и более 200 тыс. тканей и клеток человека. Почти в трети стран действует так называемая презумпция согласия на трансплантацию органов. В западных странах есть специальные базы данных лиц, фиксирующих свое несогласие. Однако они могут его отозвать, изменив свое решение.

Какие институты трансплантируют органы в Украине

Один донор может спасти жизни 8 человек, нуждающихся в трансплантации

Под стенами парламента с самого утра собрались полсотни людей в поддержку этого закона. Сейчас в Запорожье проводят трансплантацию почек, а в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова - трансплантацию печени, рассказал организатор акции и председатель Национального движения За трансплантацию Юрий Андреев.

По его словам, в стране таких операций делают крайне мало. Миллионы долларов за операции по трансплантации сердца, печени, почек и костного мозга украинцы везут из Украины за границу. На митинг под Верховную Раду также пришли и люди, которым трансплантировали орган. Они вынуждены всю жизнь принимать лекарства, которые не дают трансплантированным тканям и органам отторгнуться. Однако государство обеспечивает их только дешевыми генериками, отметил Андреев.

По данным Минздрава, в пересадке органов и клеток в Украине ежегодно нуждаются около 5000 человек, из них более 3400 умирают, не дождавшись операции.

За последние десять лет в Украине не провели ни одной трансплантации сердца, отметил заместитель директора по лечебно-координационной работе Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова Константин Руденко. В стране есть специалисты, которые могут делать подобные операции. Однако их не проводят из-за отсутствия системы трансплантации.

В июле-августе прошлого года социологическая группа Рейтинг провела опрос среди украинцев. 63% респондентов поддержали право человека на пожертвование своих органов после смерти, чтобы спасти или улучшить жизнь других людей.