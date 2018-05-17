Верховная рада разрешила трансплантацию по согласию донора. О процедуре пожертвования органов после смерти человека

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Миллионы долларов на операции украинцы вывозят за границу

Миллионы долларов на операции украинцы вывозят за границу

17 мая Верховная Рада разрешила трансплантацию органов по согласию донора. Решение поддержали 255 народных депутатов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Презумпция несогласия и Единая государственная информационная система трансплантации

В Украине будет действовать так называемая презумпция несогласия. Это означает, что у человека, у которого диагностировали смерть мозга, изымать органы для трансплантации можно только в случае его письменного согласия при жизни. Украинцы могут изменить свое решение и запретить изымать органы у себя после смерти, сообщила председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

В качестве согласия считается письменное заявление, отметка в паспорте или удостоверении водителя, внесение данных в единую государственную информационную систему трансплантации. Если же лицо не оставит хоть какое-то волеизъявление, согласие на изъятие органов могут предоставить родственники погибшего. Во всех других случаях использование органов человека без разрешения - запрещено.

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Кроме того, вообще запрещено изымать органы у участников АТО, чтобы исключить потенциальные злоупотребления. Появится должность трансплант-координатора, который будет выявлять потенциального донора. Также именно этот специалист будет устанавливать, есть ли в Единой государственной информационной системе трансплантации сведения о прижизненно предоставленным человеком согласие или несогласие на посмертное донорство. Принятым документом предусматривается, что трансплантация будет бесплатной. Государство должно финансово ее обеспечить. Новые нормы начнут работать уже со следующего года.

К этому времени в Украине действовал закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека от 1999 года. Всего в мире ежегодно выполняется до 100 тыс. трансплантаций органов и более 200 тыс. тканей и клеток человека. Почти в трети стран действует так называемая презумпция согласия на трансплантацию органов. В западных странах есть специальные базы данных лиц, фиксирующих свое несогласие. Однако они могут его отозвать, изменив свое решение.

Какие институты трансплантируют органы в Украине

Один донор может спасти жизни 8 человек, нуждающихся в трансплантации

Под стенами парламента с самого утра собрались полсотни людей в поддержку этого закона. Сейчас в Запорожье проводят трансплантацию почек, а в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова - трансплантацию печени, рассказал организатор акции и председатель Национального движения За трансплантацию Юрий Андреев.

По его словам, в стране таких операций делают крайне мало. Миллионы долларов за операции по трансплантации сердца, печени, почек и костного мозга украинцы везут из Украины за границу. На митинг под Верховную Раду также пришли и люди, которым трансплантировали орган. Они вынуждены всю жизнь принимать лекарства, которые не дают трансплантированным тканям и органам отторгнуться. Однако государство обеспечивает их только дешевыми генериками, отметил Андреев.

По данным Минздрава, в пересадке органов и клеток в Украине ежегодно нуждаются около 5000 человек, из них более 3400 умирают, не дождавшись операции.

За последние десять лет в Украине не провели ни одной трансплантации сердца, отметил заместитель директора по лечебно-координационной работе Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова Константин Руденко. В стране есть специалисты, которые могут делать подобные операции. Однако их не проводят из-за отсутствия системы трансплантации.

В июле-августе прошлого года социологическая группа Рейтинг провела опрос среди украинцев. 63% респондентов поддержали право человека на пожертвование своих органов после смерти, чтобы спасти или улучшить жизнь других людей.

 

 

 

 

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