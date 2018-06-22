Верховная Рада приняла закон О национальной безопасности Украины. Что он предусматривает

Верховная Рада приняла закон О национальной безопасности Украины. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Стандарты НАТО в армии, усиленный общественный контроль и расширенные полномочия. Документ является важным шагом на пути Украины по вступлению в НАТО.

В проекте отсутствует перечень угроз национальным интересам

Он также будет способствовать расширению военно-технического сотрудничества с союзниками, заявил президент Петр Порошенко.

"Закон укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль за армией, прозрачность военного бюджета. Закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими союзниками, прежде всего с США. Это касается и поставки современных оборонных вооружений", - сказал Порошенко.

Новый документ отменяет три действующих: Об основах национальной безопасности, О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства и Об организации оборонного планирования.

Содержание нового законопроекта

Закон о национальной безопасности Украины сосредоточен на суверенитете и территориальной целостности, европейской и евроатлантической интеграции, развития экономики и гражданского общества. Из перечня предлагается исключить такие пункты, как обеспечение прав и свобод гражданина, обеспечение развития, функционирования украинского языка и защиту языков нацменьшинств, развитие духовности, моральных принципов, интеллектуального потенциала народа.

Новый документ отменяет закон Об организации оборонного планирования

В проекте выложили систему обеспечения национальной безопасности и полномочия каждого из ее субъектов, в частности, президента, министерств обороны и внутренних дел, вооруженных сил Украины, Генштаба, СБУ, Госпогранслужбы и тому подобное.

В течение 6 месяцев Кабмин должен разработать новый закон о СБУ. Также предусматривается создание комитета Верховной Рады по разведке, который будет осуществлять контроль над органами безопасности. Министр обороны Украины и его заместители будут назначаться на должность среди гражданских лиц с 1 января 2019 года.

Предполагается отделить должности начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Для этого использовать механизм государственно-частного партнерства, а также привлекать международную консультативную, финансовую и материально-техническую помощь. В проекте отсутствует перечень угроз национальным интересам. Их должны определять ряд документов, которые одобряются СНБО и утверждаются президентом.

Укрепление обороноспособности и увеличение президентенстських полномочий

Закон поможет приблизить Украину к членству в НАТО в среднесрочной перспективе, заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник.

"Это миф, созданный российской пропагандой, что страны, которые находятся в контексте территориальных претензий, не могут стать субъектом НАТО", - сказал Винник.

Иностранные партнеры заявили, что ряд положений законопроекта противоречат практикам Евросоюза и Альянса

Как рассказал нардеп Народного фронта Андрей Тетерев, нововведения обеспечит украинских солдатов новыми образцами амуниции, поскольку предусматривает переход на стандарты НАТО. Также это поможет укрепить обороноспособность страны, добавил Тетерев.

"Люди не понимают правок и не читают сам текст закона. На самом деле, СБУ остались только контрразведывательные мероприятия. Враг перешел от примитивной войны штыки от штыков. Сейчас используются гибридные технологии", - отметил Тетерев.

Единственная партия, которая была против принятия закона - это Оппозиционный блок. Ее представитель Александр Вилкул во время брифинга в кулуарах парламента заявил, что он нацелен на усиление внутренних органов безопасности, которые будут подавлять общественную свободу. Он отметил, что закон ничего общего со взглядами партии не имеет.

Глава представительства ЕС, посол США и глава представительства НАТО в Украине заявили, что ряд положений этого законопроекта противоречат практикам Евросоюза и Альянса.