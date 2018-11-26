Голосование в Верховной Раде о введении военного положения - спецэфир Радио НВ

В Верховной Раде началось рассмотрение вопроса о введении военного положения в Украине в связи с агрессией России вблизи Керченского пролива.
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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По информации уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, трое моряков сейчас находятся в больнице в Керчи, а еще трое - у российских следователей.
Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 26 ноября о чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине.
Указ вступает в силу со дня его опубликования. В указе говорится, что СНБО предлагает ввести военное положение с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 60 суток - до 14:00 25 января 2019 года.
Порошенко внес в Раду законопроект об утверждении этого указа.
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