Миграционные конфигурации. Как получить копию судебного решения, если суд находится на временно оккупированной территории 15 февраля, 07:07 Как получить копию судебного решения, если суд находится на временно оккупированной территории (Фото:serezniy/depositphotos)

Нередко вынужденное переселение сопровождается уничтожением или утратой документов, имеющих для человека важное юридическое значение, в том числе копий судебных решений. Как получить копию судебного решения, если суд находится на временно оккупированной территории?

Согласно ч. 7 ст. 147 ЗУ О судоустройстве и статусе судей в случае невозможности осуществления правосудия судом по объективным причинам:

во время военного или чрезвычайного положения;

в связи со стихийным бедствием;

военными действиями;

мерами по борьбе с терроризмом;

другими чрезвычайными обстоятельствами,

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его территориальная подсудность может быть изменена путем передачи подсудности в суд, который наиболее территориально приближен к этому суду или другому определенному суду.

Как происходит изменение территориальной подсудности

По решению Высшего совета правосудия, которое принимается по представлению Председателя Верховного Суда. По распоряжению Председателя Верховного Суда ( в случае невозможности осуществления Высшим советом правосудия такого полномочия).

Решение об изменении территориальной подсудности является также основанием для передачи всех дел, которые находились на рассмотрении суда, не имеющего возможности осуществлять правосудие, в новый определенный суд.

Предыдущие решения об изменении территориальной подсудности судов принимались в форме распоряжений Председателя Верховного Суда (потому что Высший совет правосудия не осуществлял полномочий) и были обнародованы на сайте Верховного Суда.

Как получить копию судебного решения

1. Определить уполномоченный суд в связи с решением об изменении территориальной подсудности.

2. Обратиться с заявлением о выдаче копии судебного решения.

Обратите внимание! Если лицо обращается с заявлением о выдаче копии неполученного судебного решения (не успел получить, а территория попала под оккупацию) – копия такого решения производится бесплатно. Если же это заявление о выдаче копии судебного решения повторно, необходимо уплатить судебный сбор. По состоянию на 2023 год ставка судебного сбора составляет 8,05 грн. за один лист.

3. Копия судебного решения, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины, производится из Единого государственного реестра судебных решений (ЕГССР). В случае заверения по оригиналу электронного документа, содержащемуся в ЕГССР, проставляется отметка Изготовлено из ЕГССР.

При этом перед изготовлением копии судебного решения ответственный работник суда проверяет сведения о вступлении судебного решения в законную силу.