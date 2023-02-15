Миграционные конфигурации. Как получить копию судебного решения, если суд находится на временно оккупированной территории
Как получить копию судебного решения, если суд находится на временно оккупированной территории (Фото:serezniy/depositphotos)
Нередко вынужденное переселение сопровождается уничтожением или утратой документов, имеющих для человека важное юридическое значение, в том числе копий судебных решений. Как получить копию судебного решения, если суд находится на временно оккупированной территории?
Согласно ч. 7 ст. 147 ЗУ О судоустройстве и статусе судей в случае невозможности осуществления правосудия судом по объективным причинам:
- во время военного или чрезвычайного положения;
- в связи со стихийным бедствием;
- военными действиями;
- мерами по борьбе с терроризмом;
- другими чрезвычайными обстоятельствами,
его территориальная подсудность может быть изменена путем передачи подсудности в суд, который наиболее территориально приближен к этому суду или другому определенному суду.
Как происходит изменение территориальной подсудности
- По решению Высшего совета правосудия, которое принимается по представлению Председателя Верховного Суда.
- По распоряжению Председателя Верховного Суда (в случае невозможности осуществления Высшим советом правосудия такого полномочия).
Решение об изменении территориальной подсудности является также основанием для передачи всех дел, которые находились на рассмотрении суда, не имеющего возможности осуществлять правосудие, в новый определенный суд.
Предыдущие решения об изменении территориальной подсудности судов принимались в форме распоряжений Председателя Верховного Суда (потому что Высший совет правосудия не осуществлял полномочий) и были обнародованы на сайте Верховного Суда.
Как получить копию судебного решения
1. Определить уполномоченный суд в связи с решением об изменении территориальной подсудности.
2. Обратиться с заявлением о выдаче копии судебного решения.
Обратите внимание! Если лицо обращается с заявлением о выдаче копии неполученного судебного решения (не успел получить, а территория попала под оккупацию) – копия такого решения производится бесплатно. Если же это заявление о выдаче копии судебного решения повторно, необходимо уплатить судебный сбор. По состоянию на 2023 год ставка судебного сбора составляет 8,05 грн. за один лист.
3. Копия судебного решения, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины, производится из Единого государственного реестра судебных решений (ЕГССР). В случае заверения по оригиналу электронного документа, содержащемуся в ЕГССР, проставляется отметка Изготовлено из ЕГССР.
При этом перед изготовлением копии судебного решения ответственный работник суда проверяет сведения о вступлении судебного решения в законную силу.