Верховный суд признал законным арест Вышинского Сегодня, 16:17 3116 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Вышинского задержали в Киеве год назад Радио Свобода

Кассационный уголовный суд Верховного суда признал законным арест главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Как сообщили в пресс-службе судебной инстанции, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу его адвокатов.

Провозглашение полного текста судебного решения состоится 3 июня, ознакомиться с ним можно будет в Едином государственном реестре судебных решений.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Оперативники спецслужбы зафиксировали, что весной 2014 года Вышинский поехал в Крым, где по заданию российского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку оккупации полуострова. За это президент России Владимир Путин закрытым указом наградил гражданина Украины Вышинского медалью за заслуги перед отечеством.

Кроме того, по данным следствия, после возвращения в Киев он привлек своих подчиненных к выпуску материалов, пропагандирующих террористические организации «Л/ДНР».

Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

В Службе безопасности Украины анонсировали новые подозрения по делу Вышинского.

