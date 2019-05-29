Ульяна Супрун
Молодость и витамины. Чем полезна клубника и как ее правильно есть
Мария Попова
Как моя мама победила рак. История без хэппи-энда
Владимир Фесенко
Парламент новичков
Тимофей Милованов
Два приоритета Украины
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Верховный суд поддержал обязательную вакцинацию детей в детсадах

Вчера, 18:15
Цей матеріал також доступний українською
Верховный суд поддержал обязательную вакцинацию детей в детсадах - фото

ulleo / Pixabay

Верховный суд отказал украинке в удовлетворении иска, которым требовала отменить запрет на посещение ее непривитым сыном детского сада.

Согласно постановлению по делу № 682/1692/17, истец просила суд обязать руководство детсада не препятствовать в получении дошкольного образования ее сыном, и принять его в группу для продолжения учебы.

Женщина просила зачислить сына в детсад без прививок от столбняка, дифтерии и коклюша, несмотря на удовлетворительное состояние здоровья. Ребенок подлежит вакцинации RV1 АКДС, однако мать отказалась ее провести.

«Требование об обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, учитывая потребность охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц, является оправданным. То есть в данном вопросе превалирует принцип важности общественных интересов над личными», - озвучили свою позицию в Верховном суде.

Суд оставил кассационную жалобу истца без удовлетворения, а обжалованное судебное решение - без изменений. Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Теги:   Вакцинация Верховный суд Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Компании/Рынки

Вчера, 10:59

img
Суд запретил проводить приватизацию Центрэнерго в обеспечение иска компании бизнесмена Кропачева
События

Вчера, 09:53

img
СБУ временно ввела в Запорожской области особый режим
События

Вчера, 20:41

img
Вахтанг Кипиани: Убийца Гонгадзе или среди нас, или за пределами Украины — видео

ТОП 3

События

Вчера, 12:54

img
Зеленский о захвате военнослужащих ООС: Командование понесет ответственность
30394
События

Вчера, 10:20

img
Выходные в июне — 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы
22543
События

Вчера, 08:07

img
Начинайте покупать — сейчас лучшее время. Известные бизнесмены и СЕО — о кризисе и секретах успеха
4231