Верховный суд поддержал обязательную вакцинацию детей в детсадах Вчера, 18:15 Цей матеріал також доступний українською ulleo / Pixabay ulleo / Pixabay

Верховный суд отказал украинке в удовлетворении иска, которым требовала отменить запрет на посещение ее непривитым сыном детского сада.

Согласно постановлению по делу № 682/1692/17, истец просила суд обязать руководство детсада не препятствовать в получении дошкольного образования ее сыном, и принять его в группу для продолжения учебы.

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Женщина просила зачислить сына в детсад без прививок от столбняка, дифтерии и коклюша, несмотря на удовлетворительное состояние здоровья. Ребенок подлежит вакцинации RV1 АКДС, однако мать отказалась ее провести.

«Требование об обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, учитывая потребность охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц, является оправданным. То есть в данном вопросе превалирует принцип важности общественных интересов над личными», - озвучили свою позицию в Верховном суде.

Суд оставил кассационную жалобу истца без удовлетворения, а обжалованное судебное решение - без изменений. Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.