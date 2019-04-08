Верховный суд отказался убрать памятник Екатерине II из центра Одессы Сегодня, 18:14 2352 Цей матеріал також доступний українською УСИ Памятник Основателям Одессы не будут переносить УСИ

Верховный суд принял окончательное решение по размещению памятника Основателям Одессы, центральная фигура которого - российская императрица Екатерина II.

Об этом в понедельник, 8 апреля, заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщает Укринформ.

"Верховный Суд Украины поставил окончательную жирную точку в этом вопросе, признал, что памятник установлен законно, и отклонил требования о переносе памятника. Мы сняли напряжение, спор решен цивилизованно", - заявил Труханов.

По его словам, Верховный суд отказался удовлетворить жалобу Ассоциации казацких обществ Сич на решение Одесского апелляционного административного суда, который отказался перенести памятник Потемкинцам - потомки на его прежнее место на Екатерининской площади Одессы, где сейчас стоит памятник Екатерине II.

Труханов добавил, что судебные тяжбы с противниками памятника Основателям Одессы длились "более десяти лет".

Таким образом памятник Екатерине II остается на своем месте - на Екатерининской площади.

Памятник Потемкинцам-потомки был демонтирован из Екатерининской площади и перенесен на Таможенную площадь в 2007 году. На его месте установили воссозданный памятник Основателям Одессы, который был уничтожен в 1920 году.