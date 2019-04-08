Верховный суд отказался убрать памятник Екатерине II из центра Одессы
Верховный суд принял окончательное решение по
размещению памятника Основателям Одессы, центральная фигура которого -
российская императрица Екатерина II.
Об этом в понедельник, 8 апреля, заявил мэр
Одессы Геннадий Труханов, сообщает Укринформ.
"Верховный Суд Украины поставил
окончательную жирную точку в этом вопросе, признал, что памятник установлен
законно, и отклонил требования о переносе памятника. Мы сняли напряжение, спор
решен цивилизованно", - заявил Труханов.
По его словам, Верховный суд отказался
удовлетворить жалобу Ассоциации казацких обществ Сич на решение Одесского
апелляционного административного суда, который отказался
перенести памятник Потемкинцам - потомки на его прежнее место на
Екатерининской площади Одессы, где сейчас стоит памятник Екатерине II.
Труханов добавил, что судебные тяжбы с
противниками памятника Основателям Одессы длились "более десяти лет".
Таким образом памятник Екатерине II остается
на своем месте - на Екатерининской площади.
Памятник Потемкинцам-потомки был демонтирован
из Екатерининской площади и перенесен на Таможенную площадь в 2007 году. На его
месте установили воссозданный памятник Основателям Одессы, который был
уничтожен в 1920 году.