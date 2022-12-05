Верховный комиссар ООН переждал массированный обстрел в киевском бомбоубежище 5 декабря, 20:17 В укрытии он провел встречу с правозащитниками во время ракетных ударов России (Фото:Volker Türk/Twitter)

Во время массированного ракетного обстрела в понедельник, 5 декабря, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк находился в одном из бомбоубежищ Киева.

В Twitter Тюрк отметил, что в укрытии он провел встречу с правозащитниками во время ракетных ударов России.

«Невероятно, что это происходит почти ежедневно в Украине. Это не должно стать новой нормой», — написал он.

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В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами. По данным местных властей, в Киеве защитники Украины сбили девять из десяти ракет, зафиксированных в воздушном пространстве столицы.