Рада запретила российскую музыку в медиа и общественных местах

19 июня, 14:41
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Совет запретил русскую музыку в медиа и общественных местах (Фото:James Kovin/Unsplash)

Совет запретил русскую музыку в медиа и общественных местах (Фото:James Kovin/Unsplash)

Верховная Рада запретила российскую музыку в медиапространстве и общественных местах.

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в воскресенье, 19 июня.

Такое решение поддержали 303 парламентария. В тексте закона указано, что запрет в Украине по воспроизведению аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов РФ будет действовать до освобождения всех оккупированных страной-агрессором территорий. Он распространяется на радио, телевидение, развлекательные заведения, общественный транспорт коммунальных и частных перевозчиков), учебные заведения, кинотеатры и т. д.

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Запрет не касается бывших граждан России, которые являются или на момент смерти были гражданами Украины и не имеют гражданства страны-агрессора. Кроме того, закон предусматривает:

  • создание перечня российских исполнителей, осуждающих агрессию против Украины и определение механизма его формирования;
  • увеличение до 40% доли песен на государственном языке на радио;
  • увеличение до 75% суточного объема ведения передач, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных передач на государственном языке;
  • запрет на проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители-граждане РФ, кроме внесенных в перечень;
  • запрет на воспроизведение без согласия всех пассажиров в такси или в салоне автобуса музыки, звуков фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон — только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров).
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Также 306 депутатов выступили за запрет импорта и распространения книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Музыка Верховная Рада Война России против Украины

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