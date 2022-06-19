Рада запретила российскую музыку в медиа и общественных местах 19 июня, 14:41 Цей матеріал також доступний українською Совет запретил русскую музыку в медиа и общественных местах (Фото:James Kovin/Unsplash)

Верховная Рада запретила российскую музыку в медиапространстве и общественных местах.



Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в воскресенье, 19 июня.

Такое решение поддержали 303 парламентария. В тексте закона указано, что запрет в Украине по воспроизведению аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов РФ будет действовать до освобождения всех оккупированных страной-агрессором территорий. Он распространяется на радио, телевидение, развлекательные заведения, общественный транспорт (в коммунальных и частных перевозчиков), учебные заведения, кинотеатры и т. д.

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Запрет не касается бывших граждан России, которые являются или на момент смерти были гражданами Украины и не имеют гражданства страны-агрессора. Кроме того, закон предусматривает:

создание перечня российских исполнителей, осуждающих агрессию против Украины и определение механизма его формирования;

увеличение до 40% доли песен на государственном языке на радио;



увеличение до 75% суточного объема ведения передач, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных передач на государственном языке;

запрет на проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители-граждане РФ, кроме внесенных в перечень;

запрет на воспроизведение без согласия всех пассажиров в такси или в салоне автобуса музыки, звуков фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке ( передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон — только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров).



Также 306 депутатов выступили за запрет импорта и распространения книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси.

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