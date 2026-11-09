Верховная Рада проголосовала в первом чтении за создание Космических сил ВСУ

9 ноября, 14:08
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В октябре украинская компания Himera вывела на околоземную орбиту тестовый аппарат Obria nano (Фото: HIMERA)

В октябре украинская компания Himera вывела на околоземную орбиту тестовый аппарат Obria nano (Фото: HIMERA)

Верховная Рада Украины в понедельник, 9 ноября, приняла в первом чтении законопроект о создании Космических сил — нового рода войск в составе ВСУ.

Законопроект № 13255 опубликован на сайте Верховной Рады.

В первом чтении его поддержали 252 народных депутата.

Законопроект предусматривает создание организационных, правовых, институциональных и военно-технических возможностей для противодействия агрессии РФ и других потенциальных противников из космоса.

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Речь идет, в частности, о развитии космических технологий для укрепления обороноспособности Украины, создании собственной системы раннего предупреждения о запусках ракет, разработке средств противодействия ракетным атакам, формировании национальной системы защищенной спутниковой связи для нужд сектора безопасности и обороны.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, что создание Космических сил технически возможно благодаря научно-инженерному и производственному потенциалу Украины. Также упоминаются космические проекты, которые Украина инициировала в сотрудничестве с Люксембургом, Польшей, Чехией и Швецией.

8 ноября The Guardian написала, что Украина уже провела как минимум три испытания систем перехвата ракет в ближнем космосе — для противодействия российским ракетам Орешник.

В конце октября украинская технологическая компания Himera в партнерстве с датской GomSpace успешно вывела на околоземную орбиту тестовый аппарат Obria nano, который должен заложить основу для создания автономной украинской сети из около 245 спутников.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Верховная Рада Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Космос Голосование

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