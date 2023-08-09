Рада призвала правительства иностранных государств не признавать незаконные «выборы» на оккупированных территориях Украины 9 августа, 15:30 Рада призвала правительства иностранных государств не признавать незаконные «выборы» на оккупированных территориях Украины (Фото:Ярослав Железняк/Telegram)

Верховная Рада призвала иностранные парламенты и правительства иностранных государств и международные организации не признавать псевдовыборы, которые Россия планирует провести на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

В документе Совет также отметил, что попытки России оправдать незаконную попытку аннексии временно оккупированных ею частей территории Украины свидетельствует о ее нежелании завершить вооруженную агрессию против Украины и намерениях «продолжать захватническую неоколониальную политику» в отношении стран-соседей.

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«Намерение российских захватчиков провести 10 сентября 2023 года незаконные выборы в местные „органы власти“ на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины свидетельствует, что избирательная система РФ окончательно дискредитировала себя и не может считаться обеспечивающей реализацию демократических норм в обществе. Реализация этих планов ставит под сомнение легитимность всех избирательных процессов, осуществляемых на территории Российской Федерации, а также результаты выборов в РФ всех уровней», — говорится в обращении.

В украинском парламенте призвали парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи:

значительно расширить и ускорить поддержку Украины в усилиях по отпору российской вооруженной агрессии и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной границы;

принять участие в реализации Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского с целью установления мира в Украине;

не признавать, в случае их проведения, легитимности любых « выборов» на временно оккупированных частях территории Украины, а также легитимность структур, которые их организуют;

выборов» на временно оккупированных частях территории Украины, а также легитимность структур, которые их организуют; не признавать легитимности ни одного выборного органа РФ, выборы в который будут проходить на временно оккупированных частях территории Украины или в который в результате таких « выборов» будут включены представители оккупационных администраций РФ на временно оккупированных частях Украины;

выборов» будут включены представители оккупационных администраций РФ на временно оккупированных частях Украины; не допускать участия делегаций таких органов власти РФ всех уровней в работе международных организаций и их парламентских структур;

признать, что незаконные действия России еще раз подтверждают невозможность проведения мирных переговоров до полного вывода российских оккупационных войск с международно признанной территории Украины, поскольку в нынешней ситуации такие переговоры могут привести лишь к окончательному разрушению системы международного права и основанного на нем порядка безопасности и нанесению ущерба территориальной целостности Украины;

игнорировать возможные обращения РФ о направлении наблюдателей для обеспечения т.н. «выборов местных органов власти» на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины;

оказывать всестороннее содействие уголовному преследованию лиц, которые приняли участие в организации незаконных выборов, проводили агитацию, баллотировались, осуществляли наблюдение или иным образом участвовали в незаконном избирательном процессе, организованном российской оккупационной властью.

Совет также призвал жителей временно оккупированных частей территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины избегать участия в незаконных выборах, которые намерена провести оккупационная администрация России, а в случае возникновения угрозы жизни «всегда помнить, что для Украины главным приоритетом остается жизнь и безопасность наших сограждан».

Ранее сообщалось, что в России планируют 10 сентября провести «выборы» так называемых депутатов законодательных собраний и представительных органов муниципальных образований на оккупированных территориях Украины.

Однако 3 июля глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что российский ЦИК может отложить так называемые «выборы» на оккупированных территориях Украины в случае обострения ситуации на них.