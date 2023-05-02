Верховная Рада официально признала рашизмом политический режим в РФ 2 мая, 16:57 Верховная рада Украины (Фото:Алексей Гончаренко/Telegram)

Верховная Рада Украины во вторник, 2 мая, приняла постановление, признающее политический режим в России как рашизм и осуждающее идеологические устои и общественные практики российского режима. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В постановлении рашизмом называют идеологию, которую используют власти РФ.

Там отмечается, что признаками идеологии рашизма считается массовое и систематическое нарушение прав человека как внутри РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины. А также преследование граждан за малейшие проявления инакомыслия, которые в современной Российской Федерации трактуются исключительно как измена «национальных интересов».

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В пояснительной записке документа говорится, что российско-украинская война «разоблачила всему миру реальную сущность политического режима Владимира Путина как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая подражает худшим практикам прошлого».

Соответствующее постановление поддержал 281 народный депутат. По мнению авторов постановления, в будущем это должно помочь привлечь к реальной ответственности руководство России.