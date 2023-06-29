Верховная Рада переименовала несколько населенных пунктов в шести областях Украины
Верховная Рада (Фото:NV)
Верховная Рада в четверг, 29 июня, поддержала постановления о переименовании в Украине ряда населенных пунктов.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Другое название получили топонимы в шести областях:
- поселок Ленинка в Винницкой области переименовали в Приветное, а поселок Первомайское — в Гадаи;
- село Новгородковка в Запорожской области — на Чехоград;
- село Латовка в Одесской области — на Межлиманское;
- поселок Славское во Львовской области — на Славско;
- село Лопухов на Закарпатье — на село Брустуры;
- село Московское в Сумской области — на Киевское.
Кроме этого, нардепы проголосовали за установление границ городов Шаргород, Жмеринка, Гнивань Винницкой области.
13 июня в Харькове был переименован ряд улиц в честь погибших украинских героев. Также в регионе хотят изменить название поселка Ватутино на Залужном.