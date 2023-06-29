Верховная Рада переименовала несколько населенных пунктов в шести областях Украины

29 июня, 15:04
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Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада в четверг, 29 июня, поддержала постановления о переименовании в Украине ряда населенных пунктов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Другое название получили топонимы в шести областях:

  • поселок Ленинка в Винницкой области переименовали в Приветное, а поселок Первомайское — в Гадаи;
  • село Новгородковка в Запорожской области — на Чехоград;
  • село Латовка в Одесской области — на Межлиманское;
  • поселок Славское во Львовской области — на Славско;
  • село Лопухов на Закарпатье — на село Брустуры;
  • село Московское в Сумской области — на Киевское.

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Кроме этого, нардепы проголосовали за установление границ городов Шаргород, Жмеринка, Гнивань Винницкой области.

13 июня в Харькове был переименован ряд улиц в честь погибших украинских героев. Также в регионе хотят изменить название поселка Ватутино на Залужном.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Верховная Рада Переименование города Переименование

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