Верховная Рада переименовала несколько населенных пунктов в шести областях Украины 29 июня, 15:04 Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада в четверг, 29 июня, поддержала постановления о переименовании в Украине ряда населенных пунктов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Другое название получили топонимы в шести областях:



поселок Ленинка в Винницкой области переименовали в Приветное , а поселок Первомайское — в Гадаи ;

, а поселок Первомайское — в ; село Новгородковка в Запорожской области — на Чехоград ;



; село Латовка в Одесской области — на Межлиманское ;

; поселок Славское во Львовской области — на Славско ;

; село Лопухов на Закарпатье — на село Брустуры;

село Московское в Сумской области — на Киевское.

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Кроме этого, нардепы проголосовали за установление границ городов Шаргород, Жмеринка, Гнивань Винницкой области.

13 июня в Харькове был переименован ряд улиц в честь погибших украинских героев. Также в регионе хотят изменить название поселка Ватутино на Залужном.

