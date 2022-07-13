Рада предлагает ввести административную ответственность за нарушение комендантского часа

13 июля, 05:28
Нацполиция следит за соблюдением комендантского часа в Украине (Фото:Нацполиция/Facebook)

Нацполиция следит за соблюдением комендантского часа в Украине (Фото:Нацполиция/Facebook)

Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду законопроект о введении административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Соответствующий законопроект № 7553 зарегистрирован 12 июля. Текст в данный момент на сайте парламента недоступен.

Среди авторов законопроекта народные депутаты Александр Юрченко, Артем Дмитрук, а также Анна Скороход.

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Министр внутренних дел Денис Монастырский ранее в эфире украинского телемарафона заявил о необходимости на законодательном уровне предусмотреть административную ответственность за несоблюдение комендантского часа.

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https://www.youtube.com/watch?v=u8ZcKb8nL-U
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Комендантский час Верховная Рада Война в Украине Война России против Украины

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