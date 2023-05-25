Во время военного положения. В Украине предлагают ввести новый вид поощрения для военных 25 мая, 14:52 Восстановление военных в званиях: во время военного положения еще одной категории хотят дать право на восстановление звания (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Депутаты хотят предоставить бывшим младшим офицерам новый вид поощрения во время военного положения в Украине. Рассказываем, какие изменения в военные уставы хотят внести нардепы.

Коллектив депутатов подал в Верховную Раду законопроект 9316 о создании нового вида поощрения для военных во время военного положения. Авторами законопроекта выступили А.В. Никитина, Ю.В. Опалинский и А.И. Зайцев. Они предлагают депутатам дополнить перечень поощрений для военнослужащих во время военного положения. Изменения будут касаться офицеров и могут быть внесены в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины.

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«Основной целью законопроекта является восстановление в звании военнослужащих, лишенных в прошлом воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое выполнение служебных обязанностей и боевых задач для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта и прочее во время действия военного положения», — пишут авторы проекта в пояснительной записке.

Таким образом, восстановление в звании, хотят сделать поощрением во время военного положения.

Изменения планируют внести в пункты 15, 26−1, 26−2.

«Принятие проекта Закона и его реализация обеспечит комплектование Вооруженных Сил Украины профессионально компетентными военнослужащими офицерского состава с реальным боевым опытом и, как следствие, усилит оборонный потенциал государства», — считает нардеп Алексей Гончаренко, один из инициаторов закона.

В настоящем уставе предусмотрено, что военные, пониженные таким образом не могут быть восстановлены обратно — этот пункт депутаты предлагают отменить. Вместо этого добавят пункт, согласно которому, восстановленных таким образом военных нельзя снова понизить до восстановления и присвоения ему очередного звания. Изменения предусматривают следующее:

во время военного положения офицеры, которые были лишены воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности, которую они занимают при условии положительной аттестации, приказами начальников в подчинение которых они проходят военную службу или приравненных к ним лиц и выше;

в случае отсутствия такого должностного лица ( вследствие расформирования, ликвидации органа военного управления и т. п. ) приказ издается высшим должностным лицом, имеющим право издавать приказы по личному составу;

вследствие расформирования, ликвидации органа военного управления ) приказ издается высшим должностным лицом, имеющим право издавать приказы по личному составу; до восстановления офицера в прежнем воинском звании и присвоения ему очередного звания повторное лишение воинского звания не допускается;

лицо, восстановленное в воинском звании, пользуется правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с восстановленным воинским званием.

Подача необходимых документов осуществляется в установленном порядке.

Какие поощрения предусмотрены Дисциплинарным уставом ВСУ

Действующим Дисциплинарным уставом уже предусмотрено, что военный в качестве поощрения может получить присвоение очередного воинского звания. К военнослужащим применяются следующие поощрения:

а) одобрение;

б) благодарность;

б-1) досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;

в) дополнительное освобождение из расположения воинской части или корабля на берег вне очереди (для военнослужащих срочной военной службы и курсантов высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений);

г) сообщение родителям или коллектива по месту работы или учебы военнослужащего до призыва (поступления) на военную службу об образцовом выполнении им воинского долга и полученные поощрения;

г) дополнительный отпуск сроком до 5 суток (для военнослужащих срочной военной службы);

д) грамота;

е) ценный подарок;

е) денежная премия;

ж) занесение фамилии военнослужащего в Книгу почета воинской части (корабля);

з) досрочное присвоение очередного воинского звания;

и) почетные нагрудные знаки;

и) ведомственные поощрительные награды.