Верховная Рада приняла госбюджет на 2026 год в первом чтении

256 депутатов поддержали проект бюджета на 2026 год в первом чтении (Фото: Офис президента)

В среду, 22 октября, Верховная Рада приняла проект госбюджета на 2026 год в первом чтении.

Соответствующее решение поддержали 256 депутатов.

Об этом они сообщили во время трансляции заседания.

17 октября нардеп от Слуги народа и глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам рассмотреть проект госбюджета на 2026 год в первом чтении.

Комитет предложил увеличить расходы на оборону, в частности на ВСУ и спецподразделения.

В сфере образования предусмотрено повышение зарплат учителей и работников вузов на 50% и поддержка материально-технической базы прифронтовых заведений.

Для здравоохранения планируются дополнительные средства на лекарства и публичные инвестиционные проекты.

Также предусматриваются изменения для местных бюджетов, в частности учет численности населения и ВПЛ, частичное зачисление НДФЛ в общины и погашение разницы в тарифах. В социальной сфере и для поддержки бизнеса планируется повышение пенсий, обеспечение жильем ВПЛ, частичная компенсация имущественных потерь и 2 млрд грн на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.

Ранее, 7 октября, Пидласа заявляла, что в Раде нардепы подали к проекту госбюджета Украины на 2026 год 3339 поправок, тем самым превзойдя 19-летний рекорд.



15 сентября Кабмин принял проект госбюджета Украины на 2026 год и передал его на рассмотрение Верховной Рады. Расходы госбюджета составят 4,8 трлн грн (+415 млрд грн к 2025 году). Доходы — 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% к 2025 году), а дефицит — до 18,4% ВВП (-3,9 процентного пункта к 2025 году).

Народный депутат Украины Ярослав Железняк рассказал, как хотят изменить минимальную и среднюю зарплаты согласно проекту бюджета-2026. Позже он уточнил, что именно не так с документом и как его можно назвать.

Далее глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа опубликовала экспресс-анализ документа.

При этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в проекте госбюджета есть серьезные недостатки. Более того, он утверждал, что реальные цены на продукты существенно превышают заложенный в документ прожиточный минимум.