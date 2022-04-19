Состоялся пятый обмен пленными, домой возвращаются 76 украинцев — Верещук 19 апреля, 15:16 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что состоялся пятый обмен пленными.

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«Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также на дом возвращаются 16 гражданских лиц», — написала она.

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Верещук добавила, что это был пятый обмен пленными.

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Тогда были обменены пять офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освободили восемь гражданских, включая одну женщину.

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