Внутренне перемещенные лица к зиме должны быть обеспечены утепленным жильем — Верещук

18 июля, 17:47
Ирина Верещук (Фото:www.president.gov.ua)

Ирина Верещук (Фото:www.president.gov.ua)

Внутренне перемещенные лица, находящиеся сейчас в санаториях летнего типа без надлежащего обогрева помещений, будут переселены в жилье, приспособленное к осенне-зимнему периоду.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает пресс-служба Кабмина.

По ее словам, для этого местные власти в регионах уже готовят планы переселения людей и утепления приютов. Упрощаются процедуры проведения закупок, чтобы ускорить работу по реконструкции.

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"Мы также рассчитываем на международных партнеров: ЮНИСЕФ, ООН, Организацию по миграции и другие гуманитарные организации - на их помощь: ваучерами на отопление, углем, дровами и всем необходимым для зимнего периода", - сказала Верещук.

https://www.youtube.com/watch?v=BS5w1rJV7Yc&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ирина Верещук Война России против Украины Вынужденные переселенцы во Львовской области

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