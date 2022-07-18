Внутренне перемещенные лица к зиме должны быть обеспечены утепленным жильем — Верещук 18 июля, 17:47 Ирина Верещук (Фото:www.president.gov.ua)

Внутренне перемещенные лица, находящиеся сейчас в санаториях летнего типа без надлежащего обогрева помещений, будут переселены в жилье, приспособленное к осенне-зимнему периоду.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает пресс-служба Кабмина.

По ее словам, для этого местные власти в регионах уже готовят планы переселения людей и утепления приютов. Упрощаются процедуры проведения закупок, чтобы ускорить работу по реконструкции.

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"Мы также рассчитываем на международных партнеров: ЮНИСЕФ, ООН, Организацию по миграции и другие гуманитарные организации - на их помощь: ваучерами на отопление, углем, дровами и всем необходимым для зимнего периода", - сказала Верещук.

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