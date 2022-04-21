Среди освобожденных есть раненые. Состоялся обмен пленными, домой возвращаются 19 украинцев — Верещук 21 апреля, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Состоялся очередной обмен пленными, домой возвращаются 19 украинцев, из которых десять военных.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По ее словам, домой возвращаются десять военных, включая двух офицеров, и девять гражданских.

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«На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации», — написала она.

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