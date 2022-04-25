Обратились к генсеку ООН. На сегодняшний день нет договоренностей о гуманитарных коридорах из Азовстали — Верещук 25 апреля, 14:45 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

На сегодняшний день нет договоренностей о гуманитарных коридорах из Азовстали, сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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«Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о существовании коридора для выхода гражданских лиц из Азовстали. Этому можно было бы верить, если бы россияне неоднократно не срывали гуманитарные коридоры», — сказала она.

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По ее словам, важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон.

«Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, и поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором. Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из Азовстали на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет», — сказала она.

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Верещук заявила, что Украина обратилась к генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из Азовстали для гражданских лиц.

«В частности, мы просим, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста», — сказала она.

Россия отказывается предоставить Украине коридор для эвакуации гражданских из Мариуполя. 23 апреля советник мэра города Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты снова сорвали гуманитарный коридор из Мариуполя, параллельно организовав свой для вывоза людей в Россию.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от 5 до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны у завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

МИД Украины отмечал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, закрытых в укрытиях на заводе, срочно нужен гуманитарный коридор.

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