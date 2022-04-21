Верещук — о Мариуполе: На Азовстали находятся 1000 гражданских и 500 раненых военных, требуем открыть эвакуацию уже сегодня 21 апреля, 11:41 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук требует от России обеспечить открытие гуманитарного коридора с завода Азовсталь в Мариуполе.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

По информации Верещук, там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных.

«Их всех нужно вытащить из Азовстали сегодня! Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали. Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий!!! — пишет вице-премьер.

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Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова, отклонившие все ультиматумы Вооруженных сил РФ, говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях Азовстали находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных.

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Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода граждан из Мариуполя. Работа коридора 20 апреля была сорвана из-за российских обстрелов.



Мариуполь пребывает в облоге россиян с 1 марта, 95% зданий разрушены российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промышленной зоны вблизи завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Приказ Путина последовал на пятый день после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

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