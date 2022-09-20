Жителям Харьковской области начали выплачивать по 1200 гривен — Верещук 20 сентября, 06:43 Жители освобожденного Изюма Харьковской области (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на освобожденных территориях Харьковской области запустили пилотный проект: жителям выплачивают единоразовую денежную помощь.



«Сегодня начали платить по 1200 грн каждому наличными в первых населенных пунктах деоккупированной Харьковщины. Благодарю Общество Красного Креста Украины и Международный Комитет Красного Креста за финансовую поддержку проекта», — сообщила Верещук.

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Министр также поблагодарила Укрпошту и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова за поддержку.

Ранее Ирина Верещук заявила, что в ближайшее время с освобожденных территорий Харьковской области организуют эвакуацию.

ВСУ освобождают от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области.



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