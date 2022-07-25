Почти 800 тысяч украинцев потеряли жилье из-за российской агрессии — Верещук 25 июля, 06:14 Уничтоженный российскими войсками Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что почти 800 тысяч украинцев из-за российской агрессии потеряли жилье.



«Что касается необходимости временного жилья, то почти 800 тысяч граждан Украины потеряли жилье. Модульным жильем, как и остальным строительством, занимается Минрегион, у них есть программы, соответствующие деньги на это. Как вы знаете, есть программы вместе с польским правительством, другими правительствами — есть уже первые модульные городки, но их точно недостаточно», — заявила Верещук в эфире украинского телемарафона.



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Она отметила, что еще одной проблемой, которой занимается правительство, является грядущий отопительный сезон.

«То, что жилья в этом году не будет построено в достаточном количестве, нужно уже говорить. То, что люди будут перемещаться и отопительный сезон будет трудным, это действительно тоже правда. Но то, что мы занимаемся, к примеру, жильем, утеплением, реконструкцией, заменой котлов, делаем все, чтобы переместившимся людям было где жить и где перезимовать — это тоже факт», — заявила Верещук.

Ранее Ирина Верещук заявила, что накануне отопительного сезона прогнозируется новая волна внутренних переселенцев из восточных в западные области.

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