Переселенцев будут проверять только в случае обращения правоохранителей — Минреинтеграции 24 декабря, 07:46 Верещук заявила, что проводить проверки мест жительства переселенцев будут только в случае обращения правоохранителей (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Проводить проверки мест проживания переселенцев будут только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты при подозрении на неправомерное получение помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что должен быть контроль за целевым использованием средств, но мы «не можем допустить, чтобы люди, остро нуждающиеся в денежной помощи, находились под проверками или ошибочно этой помощи лишались».

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По ее словам, должны быть четко определены основания, по которым допускается проведение проверок.

По результатам совещания решено проводить проверки мест проживания ВПЛ исключительно в случаях обращения правоохранительных органов в органы соцзащиты населения при наличии подозрения неправомерного получения помощи. О чем человек обязательно сообщат телефонным звонком.

Верещук заявила, что во всех остальных случаях проведение выборочных проверок мест обитания внутренних переселенцев не допускается.

По данным Агентства ООН по делам беженцев более 7,8 миллиона украинцев зарегистрированы как беженцы в странах Европы.

Еще 6,5 млн. граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами.