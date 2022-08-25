С начала августа из четырех областей Украины эвакуировали почти 35 тысяч человек — Верещук

25 августа, 17:05
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Ирина Верещук (Фото:www.president.gov.ua)

Ирина Верещук (Фото:www.president.gov.ua)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что с начала августа из четырех областей Украины эвакуировали около 35 тысяч человек.

"С 1 августа почти 35 тысяч человек уже эвакуировались из Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей" - сказала она в эфире национального марафона.

По ее словам, почти 10 тысяч из этого числа – дети.

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Верещук заявила, что люди, которые категорически отказываются от эвакуации, могут подписать специальную форму. Таким образом, они подтвердят, что осознают все риски. Однако это касается совершеннолетних.

«Но когда мы говорим о детях, есть статусные дети в разных формах воспитания, например, детские дома семейного типа или семейное воспитание, государство заботится о таких детях. И мы будем заставлять, побуждать таких опекунов, воспитателей уезжать обязательно. Мы должны спасти этих детей», - сказала Верещук.

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Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

За первую неделю обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти более 2000 жителей региона, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

https://www.youtube.com/watch?v=renx1YecYbU
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Ирина Верещук Война России против Украины

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