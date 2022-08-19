В Донецкой области до сих пор есть люди, которые отказываются от эвакуации — Верещук 19 августа, 00:45 Эвакуационный поезд (Фото:Укрзалізниця)

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Донецкой области до сих пор есть люди, которые отказываются от эвакуации.



«Есть люди, которые боятся оставить свое имущество, боятся что мародеры придут и его уничтожат. Есть люди, которые хотят закончить свои полевые работы и собрать урожай, если это частный сектор, сложить все в погреба, а уже потом ехать. А есть и те, которые считают, что они зиму смогут переждать. Я считаю, что они наивно думают, что смогут, условно говоря, чайник включить в розетку и подогреть воду. Это не так. Мы об этом постоянно говорим и сообщаем. Нужно эвакуироваться», — заявила Верещук.

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В эфире украинского телемарафона Верещук также рассказала, сколько людей было эвакуировано с 1 августа.

«С 1 августа текущего года до сегодняшнего дня эвакуационным бесплатным поездом Покровск-Кропивницкий воспользовалось более 7 тысяч человек. Из них 45% - это многодетные семьи, 1 тыс. 500 детей было эвакуировано, а также около 500 маломобильных людей пожилого возраста», — сообщила Верещук.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что из области эвакуировались уже 75% жителей.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

За первую неделю обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти более 2000 жителей региона, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

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