Верещук рассказала, какое оружие украинские военные получили от Италии и что нужно еще 6 ноября, 15:29 Бронетранспортеры М113 (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Италия уже передала Украине ряд вооружений для борьбы против России. В настоящее время ВСУ нуждаются в зенитных системах для защиты городов от бомбардировок.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью Corriere della Sera.

«Из Италии мы уже получили тяжелую дальнобойную артиллерию, САУ, гусеничные машины М113, ракетные комплексы, снаряды разного калибра. Сейчас нам нужны зенитные системы, в частности, чтобы спасти города от бомбардировок российских террористов, ставящих на колени гражданскую инфраструктуру», - сказала она.

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Верещук также поблагодарила Италию за помощь и подчеркнула, что оружие жизненно необходимо для Украины.



22 октября новой главой итальянского правительства официально стала лидер партии Братья Италии 45-летняя Джорджа Мелони. Она пообещала поддерживать Украину и санкции против российского диктатора Владимира Путина.

Мелони также заявляла, что единственный способ достичь мира между Россией и Украиной — помочь Киеву защитить себя военными средствами.

4 ноября министр обороны Италии Гвидо Кроссетто заявил, что новое правительство планирует одобрить шестой пакет военной помощи для Украины.

