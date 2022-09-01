Лучший способ защитить ребенка. Верещук призвала вывозить детей с временно оккупированных территорий

1 сентября, 21:54
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Ирина Верещук (Фото:Ірина Верещук/Facebook)

Ирина Верещук (Фото:Ірина Верещук/Facebook)

Лучший способ защитить ребенка — это вывезти его с захваченных россиянами регионов Украины, убеждена вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«В который раз напоминаю родителям: лучший вариант защитить ребенка — выехать с ним на территорию свободной Украины!» — сказала министр.

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Она добавила, что Минреинтеграции и Минобразования совместно решили, что дети на временно оккупированных территориях будут учиться в режиме онлайн в школах, находящихся в свободных регионах Украины.

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Верещук призвала в случае возникновения проблем с выездом звонить по телефону на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру: 15−48.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году обучение начали на 300 тысяч учеников меньше, чем в предыдущем.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Ирина Верещук

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